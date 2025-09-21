پخش زنده
با برگزاری نخستین دوره انتخابات کانون داوران حرفهای استان چهارمحال و بختیاری اعضاء هیات مدیره کانون داوران حرفهای استان منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه راه اندازی نهاد داوری در کشور مطابق با سند تحول دستگاه قضا و بر مبنای قضا زدایی و حل و فصل اختلافات در خارج از دادگستری صورت گرفته است گفت: توسعه داوری و نهادینه ساختن روشهای حل اختلاف جایگزینی مهم برای رسیدگیهای قضایی است تا علاوه بر به رسمیت شناختن نهادهای مردمی، مسیر عدالت نیز برای ایجاد مصالحه و گسترش صلح و سازش در جامعه هموارتر شود.
رزم با اشاره به انتخابات کانون داوران حرفهای استان افزود: براساس ماده ۱۹ اساس نامه کانون داوران حرفهای، از بین داوران حرفهای که دارای مجوز و پروانه کار هستند، برای هیأت مدیره کانون تعداد ۷ نفر به عنوان عضو اصلی، ۲ نفر عضو علی البدل و ۲ نفر بازرس انتخاب و در اجرای ماده ۳۱ اساسنامه نیز تعداد ۳ نفر به عنوان اعضای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی انتخاب میشوند.