مسابقات چهارجانبه هاکی روی یخ رده سنی پسران زیر ۱۸ سال در کیش

مسابقات چهارجانبه هاکی روی یخ پسران زیر ۱۸ سال با عنوان Kish Cup ۲۰۲۴ در زمین یخی کیش از ۲۹ شهریور تا ۳۱ شهریور با رقابت تیم‌های هاکی پاندا، میکامال، و‌ام دات آر و ایران مال در حال برگزاری است.

عکاس : فاطمه یاقوتی