پخش زنده
امروز: -
کارخانه دخانیات سالهاست در منطقه ۱۱ جا خوش کرده و مشکلاتی را برای ساکنان محله سلامت رقم زده، شهرداری هم برای حل این موضوع اقداماتی در جهت جابهجایی کارخانه انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ۲۰ هزار نفر در محله سلامت منطقه ۱۱ سکونت دارند . مردم به جای محله «دخانیات» به این محله نام محله «سلامت» گذاشته اند اما سایه کارخانه دخانیات همچنان بر مردم سنگینی میکند و باعث آزار اهالی شده است.
۲۰ هزار شهروند این محله این رویا را دارند که کارخانه ۲۰ هزار متر مربعی دخانیات تبدیل به بوستان سلامت و ورزشگاه شده و نام سلامت زیبنده محله آنها باشد.