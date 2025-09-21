به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ۲۰ هزار نفر در محله سلامت منطقه ۱۱ سکونت دارند . مردم به جای محله «دخانیات» به این محله نام محله «سلامت» گذاشته اند اما سایه کارخانه دخانیات همچنان بر مردم سنگینی می‌کند و باعث آزار اهالی شده است.

۲۰ هزار شهروند این محله این رویا را دارند که کارخانه ۲۰ هزار متر مربعی دخانیات تبدیل به بوستان سلامت و ورزشگاه شده و نام سلامت زیبنده محله آنها باشد.