در جلسه شورای اداری استان، دستگاه‌های برتر جشنواره شهید رجایی معرفی و از مدیران آنها تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اداره کل تامین اجتماعی در بخش سلامت و رفاه اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی در بخش اقتصادی و مالی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت در بخش تولیدی، شرکت آب منطقه‌ای در بخش زیربنایی و توسعه زیرساخت، شهرداری یزد در بخش قضایی و امنیت و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش فرهنگی و علمی و آموزشی به عنوان دستگاه‌های برتر معرفی شدند.

در بخش گروه‌های جنبی نیز اداره کل ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان ادارت برتر معرفی شدند.

اداره کل آموزش و پرورش، شرکت آب و فاضلاب، فرمانداری بافق و دیوان محاسبات هم عنوان مجموعه‌های برتر در بخش تقدیر ویژه را از آن خود کردند.

استاندار یزد در این مراسم معرفی برترین‌های جشنواره شهید رجایی را طبق شاخص‌ها و معیاری‌های متعدد دانست و گفت: همه باید توجه داشته باشند که در پیشگاه خداوند متعال هم محاسبه و قضاوت می‌شویم.

محمدرضا بابایی هفته دفاع مقدس و اول مهر زمان بازگشایی مدارس را گرامی داشت و افزود: همه ادارات پیشقدم شوند و در اول مهر در نزدیک‌ترین مدرسه محل اداره خود حضور داشته باشند.

سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم در این مراسم با بیان اهمیت و ارزش انقلاب اسلامی گفت: به برکت اسلام برای اولین بار یک عالم دین، انقلابی را بر اساس اسلام برپا کرد.