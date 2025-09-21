به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،در حکمی از سوی حسینعلی امیری استاندار فارس، مهدی شفیعیان به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خفر معرفی شد.

در این حکم آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهدی شفیعیان

سلام علیکم

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خفر منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به پروردگار متعال در چارچوب قانون اساسی و مطابق قوانین و مقررات مربوطه، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و دستورات ریاست محترم جمهور و برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های شهرستان به خصوص جوانان مؤمن و متخصص نسبت به فراهم نمودن بستر‌های جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و تعمیق گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و نیز ارتقا نظم و امنیت با تاکید بر مزیت‌های شهرستان مجدانه اهتمام ورزید.

توفیقات روزافزون جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و اختیارات، افزایش سرمایه اجتماعی نظام در مسیر تحقق عدالت از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

مهدی شفیعیان پیش از این فرماندار ویژه شهرستان جهرم و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم بوده است.