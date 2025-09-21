فراخوان نخستین جشنواره ملی «صوتوپیا» با محوریت هنر، علم و فناوری در حوزه علوم صوتی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فراخوان نخستین جشنواره ملی هنری، علمی و فناوری «صوتوپیا» ویژه کودکان و نوجوانان و با محوریت هنر، علم و فناوری در حوزه علوم صوتی منتشر شد.
این جشنواره با همکاری مدیریت آفرینشهای ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون علوم و فناوریهای نوین ایران و انجمن علوم صوتی ایران برگزار میشود.
دنیای شگفتانگیز امواج صوتی
جشنواره صوتوپیا فرصتی است تا کودکان و نوجوانان تجربهای عملی و خلاقانه در دنیای شگفتانگیز امواج صوتی داشته باشند.
در این رویداد، شرکتکنندگان میآموزند که امواج صوتی تنها آنچه میشنویم نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای ایدهپردازی، حل مسائل و ساخت آینده به شمار میرود.
اهداف جشنواره
این جشنواره با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با گستره علوم صوتی فراتر از امواج شنیداری برگزار میشود.
تشویق به خلق آثار هنری، علمی و فناورانه با محوریت صدا، شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر، تقویت اعتمادبهنفس و قدرت بیان از طریق خلق آثار مستقل، ایجاد بانک ایدههای کاربردی با قابلیت تجاریسازی یا توسعه پژوهشی و شبکهسازی میان کودکان و نوجوانان علاقهمند به علوم صوتی از دیگر اهداف این رویداد است.
بخشهای جشنواره
بخش اصلی جشنواره شامل فراخوان هنری، علمی و فناوری و نمایشگاه آثار مرتبط با علوم صوتی است. این بخش در سه حوزه هنری، علمی و فناوری برگزار میشود.
بخش جانبی جشنواره نیز شامل نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی، برنامههای توانمندسازی و پویشهای موضوعمحور خواهد بود.
گروههای سنی و شرایط بخش هنری، علمی و فناوری
در بخش «نقاشی»، گروههای سنی ۴ تا ۶ سال، ۷ تا ۹ سال، ۱۰ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۶ تا ۱۸ سال میتوانند شرکت کنند. آثار باید در ابعاد حداقل ۳۰×۲۱ و حداکثر ۵۰×۳۵ سانتیمتر، بدون قاب یا شیشه و در بستهبندی مناسب ارسال شود.
تکنیک خلق اثر آزاد است.
در بخش «طراحی پوستر»، گروه سنی ۱۶ تا ۲۲ سال شرکت میکنند.
آثار باید در ابعاد حداقل ۳۰×۲۱ و حداکثر ۵۰×۷۰ سانتیمتر، به صورت دستی یا نسخه چاپشده دیجیتال ارسال شود.
کنیک خلق اثر آزاد است.
در بخش «مطالعات و پژوهشها»، گروههای سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۶ تا ۱۸ سال میتوانند شرکت کنند.
آثار باید طبق ساختار ارائهشده در وبسایت جشنواره تنظیم و به صورت الکترونیک به رایانامه جشنواره ارسال شود.
در بخش «ایدهها و طرحهای نوآورانه»، گروههای سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۶ تا ۱۸ سال شرکت میکنند.
آثار باید به صورت الکترونیک همراه با مشخصات کامل به رایانامه جشنواره ارسال شود.
در بخش «آثار و آفریدههای فناورانه»، گروههای سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۶ تا ۱۸ سال میتوانند شرکت کنند.
آثار باید در قالب تصاویر و یک صفحه توضیح به رایانامه جشنواره ارسال شود و پس از تأیید در فرآیند داوری و ارائه در نمایشگاه قرار خواهد گرفت.
هر شرکتکننده میتواند دو اثر در بخشهای هنری، علمی و فناوری این جشنواره ارسال کند.
زمانبندی و جوایز جشنواره
مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ تعیین شده است.
جشنواره ملی هنری، علمی و فناوری «صوتوپیا» از ۲۰ تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
به سه نفر برگزیده و پنج نفر تقدیرشده در هر رده سنی و در قالب موضوعات جشنواره، جوایز نقدی و غیرنقدی شامل بستههای فرهنگی اهدا خواهد شد.
دبیرخانه جشنواره در تهران، خیابان ایرانشهر، ساختمان ۴۷، واحد ۳ با کدپستی ۱۵۸۱۶۳۳۹۳۶ واقع شده است. شمارههای تماس ۰۲۱-۸۸۸۶۷۶۱۵ و ۰۲۱-۷۱۰۵۷۷۲۰ در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
آثار باید به نشانی الکترونیک soutopiafest@acousticsweek.ir ارسال شود و اطلاعات بیشتر از طریق شبکههای اجتماعی با شناسه soutopiafest در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.