رهبر کاتولیکهای جهان درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای تخریب زیرساختهای نوار غزه به منظور فراهمکردن زمینه کوچ اجباری فلسطینیان ساکن این باریکه هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ از تارنمای واتیکاننیوز، پاپ لئو چهاردهم امروز و در مراسم عبادی «The Angelus» یا «دعای فرشته»، بار دیگر خواستار توقف جنگ در غزه شد و تأکید کرد: هیچ آیندهای بر پایه خشونت، تبعید اجباری و انتقام ساخته نمیشود.
وی، غزه را سرزمینی رنجدیده دانست و از همه کسانی که برای التیام درد مردم این منطقه تلاش میکنند، قدردانی کرد.
این سخنان پاپ لئو در شرایطی مطرح میشود که حمله ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه همچنان ادامه دارد.
پاپ لئو، هفته گذشته نیز، ضمن ابراز همدردی عمیق با مردم غزه، خواستار آتشبس فوری و احترام کامل به حقوق بینالملل بشردوستانه در غزه شده بود.
در هفتههای اخیر رژیم صهیونیستی علاوه بر حملات هوایی و پهپادی به غزه، سیاست هجوم زمینی و اشغال این باریکه را هم در دستور کار قرار داده که این موضوع با مخالفتهای گسترده بینالمللی حتی در بین متحدان اروپایی تلآویو روبهرو شده است.