آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی استان البرز در سالن همایشهای میلاد برگزار و اداره کل استاندارد البرز دستگاه اجرایی برتر در گروه عمومی، قضایی و امنیتی استان البرز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،امسال ۷۴ دستگاه اجرایی ازجمله ادارات کل، شرکتهای دولتی، شهرداریها و بانکهای استان در فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ دستگاههای اجرایی این استان ارزیابی شدند بر همین اساس دستگاههای برتر گروههای ششگانه ابلاغی از سوی سازمان اداری استخدامی کشور همچنین ۲ دستگاه بر اساس جوایز موضوعی بخشنامه جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۴ مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این مراسم اداره کل استاندارد البرز در گروه عمومی، قضایی و امنیتی حائز رتبه برتر در میان دستگاههای اجرایی استان شد از دیگر دستگاهها و مدیران اجرایی که امروز تقدیر شد وجیهه محمدی فلاح مدیر کل بهزیستی استان البرز در گروه سلامت و رفاه اجتماعی، حمیدرضا نامداری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز در گروه زیربنایی و توسعه زیر ساخت، فرزین بهنامی فر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در گروه اقتصادی و مالی، عبدالرضا بازدار مدیر کل جهاد کشاورزی استان البرز در گروه تولیدی، ابراهیم شریفی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در گروه فرهنگی، علمی و آموزشی عنوان های برتر را کسب کردند.
مسعود جوادی مدیرکل استاندارد البرز نیز در حاشیه این مراسم با بیان این که در دولت چهاردم هدف اصلی ما توسعه و گسترش فرهنگ استاندارد در خانوادهها به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی جامعه است، زیرا رعایت الزامات استاندارد، مهمترین مانع و سد در برابر ناترازیهای انرژی میباشد و با ترویج الزامات استاندارد، اهداف بنیادین توسعه پایدار نظیر حفظ منابع برای نسلهای آینده محقق می شود.