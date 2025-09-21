پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان، جزئیات برنامه زمانبندی ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی گفت: بر اساس این برنامه، ثبتنام از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر از روز یکشنبه ۲۱ دیماه ۱۴۰۴ آغاز و تا روز شنبه ۲۷ دیماه به مدت هفت روز کاری ادامه خواهد داشت.
رئیس ستاد انتخابات استان تأکید کرد که مهلت قانونی استعفای داوطلبان مشمول نیز از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه سال جاری تعیین شده است.
وی با اشاره به الزام ارائه گواهی عدم سوء پیشینه هنگام ثبتنام افزود: این گواهی باید از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد و داوطلبان میتوانند از ۲۷ مهرماه با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، سامانه adliran.ir یا دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خاطرنشان کرد: با صدور احکام اعضای ستاد توسط استاندار محترم یزد، فعالیت این ستاد برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، سالم و قانونمند در یازدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ رسماً آغاز شده و امید داریم با همکاری دستگاهها و نقش آفرینی مردم شریف استان، شاهد انتخاباتی مشارکتی باشیم.