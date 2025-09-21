معاون سازمان حج: از تمام دارندگان فیش عمره برای ثبتنام و تشرف در سال جاری دعوت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون سازمان حج و زیارت با دعوت از دارندگان فیش عمره برای تشرف در سال جاری اعلام کرد: ظرفیت سازی خوبی برای دوره جاری تدارک دیده شده و هموطنان با مبلغ ۶۴ تا ۶۶میلیون تومان میتوانند به سفر ۱۰روز سرزمین وحی مشرف شوند و زوجهای جوان نیز بدون نیاز به تهیه فیش در سال جاری امکان سفر عمره خواهند داشت.
اکبر رضایی با اشاره به استقبال خوب زوجهای جوان از امکان ایجاد شده توسط سازمان حج و زیارت برای تشرف به سرزمین وحی گفت: تاکنون ۱۵۰۰ نفر از هموطنان با استفاده از این فرصت، بدون نیاز به تهیه فیش و خارج از نوبت ثبت نام عمره را انجام دادهاند و همچنان این فرصت تا پایان سال برای علاقمندان وجود دارد.
معاون سازمان حج و زیارت ادامه داد: زوجهای جوان از استانهای تهران، خوزستان و کرمانشاه در صدر پرتقاضاترین مناطق کشور برای این سفر نورانی بودهاند و زندگی مشترک خود را از کنار حرم امن الهی و مسجدالنبی (ص) و ائمه بقیع آغاز میکنند.
رضایی با دعوت از دارندگان فیش عمره برای تشرف در سال جاری گفت: از آنجا که با تدابیر اتخاذ شده هزینه تمام شده سفر زیارتی عمره در دوره جاری مناسب است و ظرفیتسازی خوبی صورت گرفته است، دارندگان اسناد ثبت نامی عمره میتوانند با مبلغ ۶۴ تا ۶۶ میلیون تومان یک سفر ۱۰ روزه به سرزمین وحی داشته باشند.
گفتنی است تمام ودیعه گذاران عمره مفرده میتوانند از طریق پنجره واحد سازمان حج و زیارت به آدرس my.haj.ir برای ثبت نام در کاروانهای عمره اقدام کنند.
مدیرکل فرودگاههای استان مازندران گفت: پروازهای حج عمره زائران مازندرانی ۴ مهرماه ۱۴۰۴ از فرودگاه شهدای ساری آغاز میشود.
حسنی افزود؛ این پروازها توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مسیرهای مدینه و جده بهصورت برنامهای انجام میشود.