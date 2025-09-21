به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دکتر احمد الفرا مدیر بیمارستان التحریر در مجتمع بیمارستانی ناصر گفت، یک نفر از هر چهار کودک در نوار غزه از سوء تغذیه رنج می‌برد. ۴۰ هزار کودک شیرخوار با خطر مرگ ناشی از قحطی مواجه هستند. یک نفر از هر سه زن باردار در غزه در دسته بارداری پرخطر قرار دارد. اسرائیل اجازه ورود موادی را می‌دهد که برای مقابله با قحطی کافی نیست. کودکان به پروتئین موجود در تخم مرغ و گوشت، و کلسیم موجود در ماست و شیر نیاز دارند که هیچکدام طی دو سال گذشته وارد غزه نشده‌اند. عوارض جانبی قحطی تحمیلی اسرائیل بر کودکان غزه، از جمله قد کوتاه، مشکلات تیروئید و اختلالات در تمرکز و رشد، برای همیشه با آنها باقی خواهد ماند.

عوارض قحطی برای کودکان غزه برای همیشه باقی خواهد ماند عوارض قحطی برای کودکان غزه برای همیشه باقی خواهد ماند عوارض قحطی برای کودکان غزه برای همیشه باقی خواهد ماند عوارض قحطی برای کودکان غزه برای همیشه باقی خواهد ماند

القسام از هدف قرار دادن یک نظامی صهیونیست در جبالیا خبر داد

شبکه تلویزیونی الاقصی گزارش داد: گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد تک تیراندازان آن موفق شدند یک نظامی صهیونیست را در منطقه الزرقا در جنوب جبالیا در شمال نوار غزه, هدف قرار دهند.

افزایش شمار شهدای حمله پهپادی رژیم اشغالگر به جنوب لبنان

به گزارش شبکه المسیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: در پی حمله پهپادی اسرائیلی به شهر بنت جبیل، ۵ نفر از جمله چند کودک، شهید شدند.

اذعان رئیس حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی به مهاجرت معکوس از فلسطین اشغالی

یائیر گولان رئیس حزب دموکرات‌های اسرائیل گفت: ما با مهاجرت معکوس مواجه هستیم. تعداد کسانی که اینجا را ترک می‌کنند بیشتر از مهاجرانی است که وارد می‌شوند. مشکل خطرناکتر این است که اکثر کسانی که اینجا را ترک می‌کنند، جوانان و بهترین نیرو‌های اقتصاد اسرائیل هستند.

نخست وزیر انگلیس از به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داد

پس از به رسمیت شناختن فلسطین؛ نماینده فلسطین در انگلیس به گروه خود تبریک گفت

حمله صهیونیست ها به تشییع پیکر یک شهید در جنوب لبنان

کوادکوپتر ارتش اسرائیل, نارنجک صوتی به سوی شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر یک شهید لبنانی در روستای کفرکلا در جنوب این کشور پرتاب کرد.

وحشت نظامیان صهیونیست از ورود به غزه

پایگاه اینترنتی والاه به نقل از افسران ارتش اسرائیل نوشت, شیوه ارائه گزارش های اطلاعاتی به سربازان پیش از ورود به شهر غزه نگران‌ کننده بود و باعث سردرگمی آنها شد. جلسه توجیهی اطلاعاتی شامل هشدارها درباره استقرار سلاح‌ها، مواد منفجره و شبکه پیچیده تونل‌ها در شهر غزه بود. پس از جلسه توجیهی درباره نبرد در شهر غزه، سربازان با یک روانشناس نظامی برای پردازش اطلاعات ملاقات کردند. برخی نظامیان از ورود به نبرد در شهر غزه ابراز نگرانی کردند.