سرهنگ حقیقی مقدم مسئول بسیج دانش‌آموزی اموزی استان لرستان گفت: گردهمایی دانش‌آموزان بسیجی استان در آستانه سال تحصیلی جدید با شرکت ۳۵۰دانش'اموز بسیجی در خرم آباد برگزار شد.



حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان هم با تأکید بر تقویت باورها و بینش‌ها، هماهنگی و هم‌افزایی را رمز صعودبه قله‌های علم و معرفت دانست و افزود:مخالفت‌های استکبارجهانی با رشد علمی ایران نشأت‌گرفته از اقتدار ملی کشور است که ریشه‌های آن در نظام تعلیم و تربیت است.