مدیر دارالقرآن بسیج همدان از تمدید مهلت ثبت‌نام در سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج ویژه بانوان و آقایان تا ۳۰ مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای عباس ابراهیمی با اشاره به اینکه تاکنون هفت هزار نفر در این مسابقات ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: پنج هزار نفر از شرکت‌کنندگان خانم و دو هزار نفر آقا در رده‌های سنی مختلف هستند که ۷۰ درصد آنها افراد زیر ۱۶ سال هستند.

او با بیان اینکه این دوره از مسابقات در مراحل حوزه‌ای، شهرستانی، استانی و کشوری (نیمه‌نهایی و نهایی) برگزار می‌شود، تصریح کرد: مرحله حوزه‌ای در اوایل آبان‌ماه، مرحله شهرستانی در نیمه دوم آبان‌ماه، مرحله استانی در آذرماه، مرحله نیمه‌نهایی در دی‌ماه و مرحله نهایی نیز بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

مدیر دارالقرآن بسیج استان همدان با اشاره به رشته‌های این دوره از مسابقات قرآن بسیج گفت: قرائت، ترتیل، اذان، حفظ قرآن از شش سوره تا حفظ کل، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، مفاهیم قرآن کریم و روخوانی از جمله رشته‌های این دوره از مسابقات است.

آقای عباس ابراهیمی با تأکید بر اینکه همه افراد می‌توانند در این دوره از مسابقات شرکت کنند و الزامی ندارد که حتماً شرکت‌کنندگان عضویت در بسیج داشته باشند، افزود: رشته‌های این دوره از مسابقات عمومی و ساده بوده تا افراد بیشتری بتوانند در این دوره از مسابقات شرکت کنند.

او تصریح کرد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این مسابقه و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت دارالقرآن بسیج کشور به آدرس quranbsj.ir مراجعه کنند و یا عدد ۱ را به سامانه پیامکی ۶۶۰۰۰۵ ارسال کنند.