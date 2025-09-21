پخش زنده
مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند گفت: طرح استفاده از گازهای مشعل اسیدی در حال اجراست که روزانه حدود ۳۰۰ تن دیاکسید کربن از چرخه مشعلسوزی خارج میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، علیمحمد پوررضا، مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند درباره ظرفیت این پالایشگاه گفت: ظرفیت اسمی پالایشگاه ۲۷.۲ میلیون مترمکعب در روز است، اما با توجه به منابع خوراک موجود، ظرفیت دریافت کنونی بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب است.
وی با بیان اینکه پالایشگاه گاز بیدبلند یک شرکت تکمحصولی است و تنها گاز طبیعی تولید میکند، افزود: سهم بیدبلند از تأمین گاز کشور بسته به فصل متغیر است. در شرایط کنونی و در فصول غیرپیک مصرف گاز در کشور، این پالایشگاه سهمی حدود ۳ درصد از کل گاز کشور را دارد.
پوررضا درباره پروژه زیستمحیطی پالایشگاه گاز بیدبلند گفت: درحال حاضر طرح استفاده از گازهای مشعل اسیدی در حال اجراست که روزانه حدود ۳۰۰ تن دیاکسید کربن از چرخه مشعلسوزی خارج و به محصولات با ارزش افزوده در بخشهای صنعتی و غذایی تبدیل میشود. با اجرای این طرح، سالانه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفهجویی میشود.
وی درباره تعمیرات اساسی پالایشگاه تصریح کرد: اکنون بیش از ۹۰ درصد تعمیرات واحدهای پالایشگاهها به پایان رسیده است.
وی چالش اصلی پالایشگاه گاز بیدبلند را کمبود خوراک دانست و بیان کرد: هیچ چالش مهم دیگری در این شرکت با قدمتی ۵۵ سال وجود ندارد و کارها بهصورت سیستمی و گروهی انجام میشود.