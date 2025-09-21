به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته گفت: ۱۶ نفر از والیبالیست‌ های نشسته کشور به دومین اردوی آمادگی تیم ملی در مشهد دعوت شده اند و ۱۲ نفر از این بازیکنان به مسابقات جهانی چین اعزام خواهند شد.

هادی رضایی افزود: مسابقات جهانی والیبال نشسته هانگجوی چین قرار است تیر ماه سال آینده برگزار شود و تا زمان برگزاری این مسابقات هر ماه یک اردو برای تیم ملی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: تیم ملی والیبال نشسته کشورمان با ۸ تغییر نسبت به پارالمپیک، جوانسازی خود را آغاز کرده تا با چهره جدید پا به مسابقات جهانی بگذارد.

اردوی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان تا چهارم مهر ماه در مشهد ادامه دارد.