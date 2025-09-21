فرمانده ناحیه مقاومت بسیج وسپاه چهاربرج گفت:سپاه پاسداران در صیانت از امنیت، عزت و استقلال کشور، نقش بسزایی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در آستانه هفته دفاع مقدس سرهنگ عباسیان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج وسپاه چهاربرج با حجت الاسلام جلالی امام جمعه دیدار کردند.



این دیدار که با حضور پرسنل سپاه برگزار شد سرهنگ عباسیان گفت: امسال هفته دفاع مقدس معطر شده با خون شهدای ۱۲ روز که دشمن صهیونیستی تحمیل کرد وجوانان این مرزوبوم بار دیگر از جان مایه گذاشتند ونگذاشتند که دشمن به هدف برسد

در ادامه سرهنگ عباسیان گفت: بیش از ۶۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در شهرستان برگزار خواهد که با محوریت جوانان برنامه‌های فرهنگی ورزشی است ودر کنار این برنامه‌ها از ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس استفاده خواهد شد.

در ادامه حجت الاسلام جلالی هم ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهداء گفت دشمن با تمام برنامه ریزی که داشت نتوانست به اهداف خود برسد واین با لطف الهی، توجهات امام زمان و در سایه همدلی ملت ایران وبا رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری ودر کنار آن تسلیحات نظامی بود که دشمن با همدستان ؤزیم امریکا وایادی غرب با شکست رو‌به‌رو شد.