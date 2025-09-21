به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این شورا وظیفه بازخوانی متون و بازبینی آثاری که قرار است به تولید حرفه‌ای برسد را بر عهده دارد.

آثاری که در حوزه هنری قم به مرحله تولید می‌رسد، قبل از اینکه به شورای نظارت تئاتر استان ارجاع داده شود، شورای کارشناسی واحد نمایش حوزه هنری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این شورا متشکل از آقایان حسین فدایی حسین، محمدرضا آزاد، علی فرحناک و سرکارخانم وفا طرفه است و احمد سلیمانی مسئول واحد نمایش به عنوان دبیر در شورای کارشناسی حضور دارد.

به زودی اعضای شورای کارشناسی دربخش تولیدات هنرجویی نیز معرفی می‌شوند.