پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان شمالی گفت: ارزشآفرینی پسته باید از باغ آغاز شود و با تولید مشتقات در داخل استان، زمینه برای ایجاد برندی قوی و افزایش درآمد کشاورزان فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری در جشنواره پسته شهرستان بام و صفیآباد با اشاره به ظرفیتهای بینظیر این محصول گفت: تکمیل زنجیره ارزش پسته و تولید فرآوردههای جانبی آن در داخل استان، نهتنها موجب افزایش ارزش اقتصادی محصول میشود بلکه میتواند برند ویژهای برای پسته خراسان شمالی در کشور و جهان ایجاد کند.
وی ادامه داد: ارزشآفرینی پسته باید از روی زمین و باغ آغاز شود و مشتقات پسته همچون فرآوردههای غذایی و صنایع تبدیلی نیز در همین استان تکمیل و عرضه گردد.
نوری اضافه کرد: در این راستا، طرحهای لازم در قالب مجوزهای بینام تعریف و آماده اجرا شده است.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر لزوم همافزایی کشاورزان افزود: تشکیل اتحادیهها و تعاونیهای تخصصی راهی برای دستیابی به نتایج مثبت و جلوگیری از پراکندگی باغات پسته است.
به گفته نوری یکپارچهسازی اراضی نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا بهرهوری افزایش یابد.
استاندار کمبود منابع آبی را از چالشهای اصلی استان دانست و گفت: کمبود آب را کتمان نمیکنیم، اما برنامهریزی صورت گرفته است و از هزار میلیارد تومان اعتبار بحران، ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش آب اختصاص یافته است.
استاندار همچنین بر ضرورت پیوند میان دانشگاه و حوزه کشاورزی تأکید کرد و افزود: هر اندازه آموزش کشاورزان تقویت شود، به همان میزان شاهد ارتقای کیفیت تولید و نتایج مثبت در این بخش خواهیم بود.
خراسان شمالی از نظر سطح زیرکشت و تولید پسته در کشور در جایگاه ۱۳ قرار دارد و پسته نخستین محصول باغی ارزآور خراسان شمالی محسوب میشود.
بیشترین سطح زیرکشت پسته در شهرستانهای بام و صفیآباد، اسفراین و جاجرم است و ارقام این محصول شامل اوحدی، احمد آقایی، اکبری و کله قوچی است که با شرایط اقلیمی استان سازگار هستند.