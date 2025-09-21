در آیین تودیع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بر مزیت های فرهنگی، نقاط قوت استان، شرایط فرهنگ عمومی تاکید شد.

، مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان این مطلب گفت: مزیت‌های فرهنگی هر استان را رصد می‌کنیم و تلاش داریم در این زمینه برنامه‌های کیفی ارائه دهیم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان این مطلب گفت: مزیت‌های فرهنگی هر استان را رصد می‌کنیم و تلاش داریم در این زمینه برنامه‌های کیفی ارائه دهیم.

سرابی مشاهیر و مفاخر خراسان جنوبی را از نقاط قوت استان عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با همراهی انجمن مفاخر فرهنگی ایران و همراهی‌هایی که در استان شکل می‌گیرد در راستای پاسداشت هویت اسلامی و ایرانی به این مفاخر بیش از گذشته بپردازیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرایط فرهنگ عمومی استان را نسبت به میانگین کشوری، مناسب دانست و افزود: برش مهندسی استان شهریورماه گذشته رونمایی شده و امروز فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان منطبق بر آن برش مهندسی فرهنگی است.

شرافتی راد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز ترویج فرهنگ اسلامی را ضروری دانست و گفت: هم اکنون ۵۰۰ سازمان مردم نهاد و خیریه اقدامات فرهنگی و اجتماعی انجام می‌دهند.

شرافتی راد افزود: دشمن تلاش می‌کند با شبیخون فرهنگی، جوانان را از نظام اسلامی فاصله دهد که در این زمینه ناکام مانده است.

در پایان این مراسم از زحمات فرخنده مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی شد و رمضانی به عنوان سرپرست این اداره کل معرفی شد.