مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوکان گفت:توسعه آموزش عمومی قرآن، زیربنای پرورش نسلی متعهد، آگاه و اخلاق‌مدار است.

توسعه آموزش عمومی قرآن، زیربنای پرورش نسلی متعهد، آگاه و اخلاق‌مدار است

توسعه آموزش عمومی قرآن، زیربنای پرورش نسلی متعهد، آگاه و اخلاق‌مدار است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛انورملارحیمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوکان درجلسه کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن کریم که با هدف ارتقای سطح آموزش و گسترش فعالیت‌های قرآنی در مدارس و مراکز آموزشی شهرستان تشکیل گردید، گفت:توسعه آموزش عمومی قرآن، زیربنای پرورش نسلی متعهد، آگاه و اخلاق‌مدار است و تلاش ما بر این است تا با برنامه‌ریزی دقیق، فرصت‌های بیشتری برای انس دانش‌آموزان با کلام وحی فراهم شود.

ملارحیمی افزود: برنامه‌ریزی برای افزایش تعامل با نهاد‌های فرهنگی و مذهبی، گسترش دوره‌های آموزشی ویژه معلمان و دانش‌آموزان، و نیز توجه به فناوری‌های نوین در آموزش قرآن کریم از دیگر محور‌های مهمی است که بایدبه آنها توجه ویژه‌ای داشت.

در ادامه جلسه اعضا به بررسی راهکار‌های تقویت آموزش عمومی قرآن کریم در میان دانش‌آموزان و جامعه پرداختند ودیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود در زمینه اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی، تقویت توانمندی مربیان، ایجاد فضای رقابتی سالم از طریق برگزاری مسابقات قرآنی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی شهرستان پرداختند.

در پایان، مصوباتی برای اجرای طرح‌های عملی در مدارس شهرستان تصویب شد که انتظار می‌رود گام مؤثری در راستای ارتقای سطح آموزش عمومی قرآن کریم در بوکان باشد.