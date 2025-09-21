پخش زنده
سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گفت: در نیمه اول سال جاری ۳۰۰ طرح عمران روستایی در مناطق مختلف استان اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما در شهرستان پلدشت گفت: در نیمه اول سال جاری ۳۰۰ طرح عمران روستایی به منظور توسعه و آبادانی در روستاهای استان آذربایجان غربی اجراء شده که برای اجرای آنها در مجموع ۳۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
علی جیرانی خاطر نشان کرد: در نیمه دوم سال جاری ۴۰۰ طرح عمران روستایی با صرف هزینه بالغ بر یکصد میلیارد تومان در روستاهای استان اجرایی و به بهر برداری خواهد رسید.
وی اهم این طرحها را اجرای طرحهای هادی،جدول گذاری، احداث پل ، زیر سازی معابر و احداث بوستان در روستاها عنوان کرد.
سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گفت: علاوه بر اجرای این طرحها با عتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان تا پایان سال جاری معابر روستاهای استان آسفالت ریزی خواهد شد.