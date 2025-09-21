به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در آستانه بازگشایی مدارس ۶۰۰ بسته آموزشی در بین دانش آموزان بی بضاعت شهرستان پلدشت توزیع شد.

فرماندار شهرستان پلدشت گفت: در آستانه بازگشایی مدارس و دست گیری از دانش آموزان نیازمند ۶۰۰ بسته آموزشی شامل کیف و لوازم التحریر در بین دانش آموزان بی بضاعت شهری و روستایی این شهرستان توزیع شد.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: برای تهیه این بسته‌های آموزشی توسط خیرین نیک اندیش ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.