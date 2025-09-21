به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون فرهنگ و ارتباطات موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی با شعار «داستان یک پیروزی» در بازه زمانی ۳۱ شهریور تا ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

علیرضا عسگری برنامه‌های این مجموعه را در دو سطح شهر و استان تهران و همچنین در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تشریح کرد و با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس گفت: این ایام فرصتی ارزشمند برای بازخوانی رشادت‌ها، ایثار و حماسه‌آفرینی‌های ملت ایران است و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با برگزاری آیین‌ها و رویداد‌های متنوع، تلاش دارد مخاطبان از اقشار مختلف، به‌ویژه جوانان و نوجوانان را با جلوه‌های مقاومت و ایستادگی رزمندگان اسلام آشنا کند.

معاون فرهنگ و ارتباطات موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود : آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، جهاد و مقاومت، پانزدهمین و شانزدهمین ویژه برنامه «شب خاطره» با محوریت دفاع مقدس ۱۲ روزه، ویژه‌ برنامه «شکوه مادرانه»، برنامه نمایشی کاروان جبهه، اکران فیلم سینمایی اتاقک گلی، نمایشگاه پرتره «چلچراغ» با ۴۰ اثر هنری شهدا، برگزاری پویش ملی «ایران برای ایران»، تجلیل از بانوان فعال در دفاع مقدس دوازده روزه، گردهمایی میز ناشرین و نمایشگاه عکس «روایت حماسه» از جمله برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در موزه است.

عسگری گفت : برگزاری مراسم غبارروبی و عطر‌افشانی یادمان شهدا، برنامه «صبح و نشاط» با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایستگاه رادیویی مقاومت، اجرای موسیقی گروه کرال شباهنگ، نمایشگاه آثار مردمی کمپین دست مریزاد، رویداد «روایت ۱۲ روز»، نقالی و پرده‌خوانی نوجوانان، تقریرعشق (ویژه شعرای جوان)، اجرای نمایش خیابانی، اکران فیلم‌های مستند دفاع مقدس، برپایی سنگر ایستگاه صلواتی و... از دیگر برنامه‌هایی است که با مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگ و ارتباطات موزه به برگزاری برنامه‌های موزه در سطح شهر و استان تهران اشاره کرد و افزود : در کنار این برنامه‌ها، نمایشگاه عکس «حماسه و اقتدار» در مدارس شهر تهران، آیین غبارروبی از یادمان‌های شهدای گمنام استان تهران، اعزام راوی به مساجد و مدارس جهت روایت حماسه‌های دوران دفاع مقدس، اجرای نمایش «ایستگاه راوی» و برپایی نمایشگاه عکس در ایستگاه‌های مترو نیز پیش‌بینی شده است.

همچنین تولید محتوای چندرسانه‌ای به زبان انگلیسی، اکران فیلم‌های منتخب دفاع مقدس، انتشار ویژه‌نامه «سرو» و برگزاری پویش‌های مردمی از دیگر اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای موزه خواهد بود.

وی تأکید کرد: تمام این فعالیت‌ها با هدف تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت، انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید و گرامیداشت یاد و نام شهیدان عزیز برنامه‌ریزی شده است.