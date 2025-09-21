پخش زنده
فرمانده سپاه نقده از اجرای ۶۰۰ برنامه شهرستانی در قالب تبیین، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بصورت حوزه و محله محور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرمانده سپاه شهرستان نقده در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ما در طول هشت سال جنگ تحمیلی تنها با رژیم بعث عراق در جنگ نبودیم بلکه اکثر کشورهای اروپایی و غربی به کمک صدام آمده بودند و ما با تمامی انها در حال جنگ بودیم.
سرهنگ محمد زوار تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه همانند هشت سال دفاع مقدس ما تنها با یک کشور در حال جنگ نبودیم بلکه بسیاری از ابرقدرتهای جهانی حتی برخی در پشت پرده حامی رژیم غاصب بودند با این تفاوت که ما در هشت سال جنگ تحمیلی سلاحی برای دفاع نداشتیم، اما در جنگ ۱۲ روزه با قدرت سلاح موشکی که به همت همین جوانان و نخبگان داخلی تولید شده پاسخ دندان شکنی به استکبار جهانی دادیم و مجبور شدند به زانوی آتش بس در بیایند.
وی از اجرای بیش از ۶۰۰ برنامه متنوع در هفته دفاع مقدس خبرداد و گفت: بیشتر برنامههای این هفته که بصورت تبیین و ترویج فرهنگ ایثارو شهادت می باشد که بصورت حوزه و محله محور در تمامی پایگاههای شهرستان اجرا خواهد شد.