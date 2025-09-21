به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مصطفی جلیلی با بیان اینکه با ورود به موقع از گسترش فعالیت‌های منجر به تغییر کاربری غیرمجاز در حوزه قضایی چهارباغ جلوگیری شد گفت: تغییر کاربری غیرمجاز در «روستای رمنده» در «پلاک ثبتی اصلی ۱۷۷» دستورات قضایی برای مقابله صادر شد.

وی با بیان اینکه عملیات انجام شده وسعت ۲۸۰ هکتاری را در برداشت اضافه کرد: در این اقدام از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مانند نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، شهرداری و ادارات برق و گاز برای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها استفاده شد.

وی با اعلام اینکه در این پهنه ۲۸۰ هکتاری تعداد ۴۰۰ قطعه اعمال قانون شد که می‌توانست به ایجاد ۴۰۰ ویلا و بنای غیرمجاز منجر شود ادامه داد: دیوارکشی غیرمجاز ۴۰۰ مورد به طول تقریبی ۲۱۰۰۰ متر و دپوی مصالح ۵۶ مورد به مساحت تقریبی ۴۷۰۰ مترمربع از جمله مواردی بود که اعمال قانون شد.

جلیلی ارزش اراضی آزادسازی شده را طبق ارزیابی‌ها ۱۸۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: شهرستان چهارباغ به دلیل دارا بودن اراضی کشاورزی و باغ ها، در معرض بیشترین تغییرکاربری‌ها قرار دارد و باید تدابیر لازم توسط دستگاه‌های مسئول برای مقابله به موقع با هر نوع اقدام به تغییر کاربری انجام شود.