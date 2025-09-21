الگوگیری از نخبگان و اصلاح سبک زندگی دربرنامه ستاد امر به معروف قزوین
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین گفت: این ستاد در نظر دارد با شناسایی و بهرهگیری از ظرفیت بانوان نخبه استان، علاوه بر گسترش دایره معروفها به مسائل اقتصادی، بر ارتقاء سبک زندگی و تربیت خانوادگی از طریق آموزشهای هدفمند تمرکز کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حجتالاسلام مهدی احمدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حوزه امور اجتماعی و مطالبهگری این ستاد شامل چندین تشکل است، افزود: این تشکلها در حدود صد عرصه فعالیت میکنند و به دنبال گسترش فرهنگ مطالبهگری بر مبنای احکام اسلام در جامعه هستند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همچنین اعلام کرد که مفهوم معروف از حوزههای سنتی مانند حجاب، به حوزههای اقتصادی نیز تسری یافته است.
حجت الاسلام احمدی اظهار داشت: به بحثهای مربوط به اختلاس، دزدی و ظلمهایی که در حق دیگران صورت میگیرد، توجه بیشتری داریم.
به گفته وی، این منکرها و معروفها دایرهشان به طور قابل توجهی گسترده شده است.
حجتالاسلام احمدی از شناسایی بانوان نخبه و تاثیرگذار استان خبر داد و گفت: جلساتی با این افراد خواهیم داشت تا از ظرفیت این افراد در اجرای امر به معروف و الگوگیری از این افراد استفاده کنیم.
وی از کسب رتبه اول ستاد امر به معروف استان در حوزه تولید پادکست خبر داد که نشاندهنده نوآوری و موفقیت این ستاد در استفاده از رسانههای نوین است.
حجتالاسلام احمدی گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک واجب اجتماعی است که نیاز به بهروزرسانی مداوم اطلاعات در حوزههای مختلف علوم اجتماعی، روانشناسی و تربیتی دارد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان افزود: این فرآیند به ما کمک میکند تا با مخاطبین خود به شکلی شایسته رفتار کنیم و نحوهی امر و نهی را بهبود بخشیم.
دورههای آموزشی با عناوینی، چون “زیست عفیفانه” و “خانواده متعالی” نیز برای تقویت مباحث بنیادی تربیتی برگزار میشود.
احمدی تاکید کرد: این آموزشها به ما کمک میکنند تا در شرایط اجتماعی متغیر، با درک بهتری از موضوع، اقدامات موثرتری را انجام دهیم.