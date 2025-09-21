سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۴ باید در محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۴دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

مشمولان باید در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه خود داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیک خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است: عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب می‌شود و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.