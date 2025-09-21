به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛به گفته رسول معروفی رئیس سازمان آتش نشانی بوکان: بدنبال اعلام وقوع تصادف سنگین در محور بوکان مهاباد روستای اختطار بلافاصله دو تیم از امدادگران و آتش نشانان ایستگاه ۲ و نیز ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

معروفی در ادامه افزود: این حادثه مربوط به برخورد شدید چندین دستگاه خودروی سواری لاماری، پارس و پژو ۴۰۵ بوده که متأسفانه یک نفر در دم جان خود را از دست داده و ۹ نفر دیگر مصدوم شدند.

فوتی این حادثه توسط آمبولانس آتش نشانی به سردخانه بیمارستان انتقال داده شد.