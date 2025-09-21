پخش زنده
مدیر منابع آب بوکان گفت:موتورپمپهای غیرمجاز بر رودخانه زرینهرود در بوکان شناسایی وجمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عباسی مدیر منابع آب بوکان، از عملیات موفق جمعآوری موتورپمپهای غیرمجاز بر روی رودخانه زرینهرود خبر دادوگفت: این عملیات درمحدوده روستاهای ساریقامیش وقشلاق بهی و به منظور مقابله با برداشت غیرمجاز آب و در راستای حفظ منابع آبی منطقه در شرایط خشکسالی بیسابقه انجام شد.
عباسی افزود: در پی مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در حضور فرماندار و با توجه به وضعیت بحرانی تامین آب شرب در شرایط خشکسالی، امور منابع آب بوکان پس از اخذ دستور قضایی از دادستان محترم شهرستان، با همکاری فرماندهی انتظامی و ماشینآلات شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی، اقدام به جمعآوری و جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب از رودخانه زرینهرود کرد.
وی اظهارداشت: در این عملیات ضربتی، ۳ عدد موتورپمپ که بهطور غیرمجاز در مسیر رودخانه نصب شده بودند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند این عملیات موفقیتآمیز باعث پاکسازی کامل رودخانه زرینهرود در مسیر روستاهای ساریقامیش و قشلاق بهی شد.
عباسی با اشاره به واقع خشکسالی در سال آبی جاری و کاهش شدید حجم مخزن سد بوکان، گفت: تامین آب شرب برای مناطق شهری و روستایی در ماههای آینده از اولویتهای اصلی است.
وی اضافه کرد: امور منابع آب بوکان به شدت پیگیر جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز آب از این رودخانه بوده و ادامه این روند در ماههای آینده با جدیت دنبال خواهد شد.