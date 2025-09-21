استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت انسجام و وحدت دستگاه‌های استان برای پیشبرد امور و جذب سرمایه‌گذار تأکید کرد.

جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس برگزار شد و مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس برگزار شد و مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار در این جلسه بر ضرورت انسجام و وحدت دستگاه‌های استان برای پیشبرد امور و جذب سرمایه‌گذار تأکید کرد و گفت: تنها با همدلی بخش دولتی و خصوصی می‌توان توسعه استان را به واقعیت تبدیل کرد.

هاشمی افزود: نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایران و افغانستان که مهر ماه در استان برگزار می‌شود، نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از مرز به عنوان فرصت طلایی برای استان گفت : مسیر جاده ترانزیتی ماهیرود تا فراه افغانستان ۱۷۷ کیلومتر است که تاکنون ۵۵ کیلومتر آن اجرایی شده و مابقی در حال اجراست.

استاندار همچنین از آماده‌سازی طرح مرز دو کوهانه و میل ۷۳ خبر داد و این مرز را فرصتی مهم برای توسعه استان و کشور دانست.

هاشمی از برنامه استان برای معرفی محصولات استراتژیک در نمایشگاه چین در آبان ماه خبر داد و گفت: این اقدام به معرفی ظرفیت‌های تجاری و صنعتی استان به بازارهای جهانی کمک می‌کند.

همچنین در این جلسه درباره الزام شهرداری‌ها در تعیین مرجع پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در قراردادها با پیمانکاران گفتگو شد و مقرر گردید وضعیت قانونی این موضوع تعیین تکلیف شود.