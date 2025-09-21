پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان بوکان از برخورد قاطع پلیس با تعمیرگاههای غیرمجاز موتورسیکلت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ موسی بهاری فرمانده انتظامی شهرستان بوکان در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای ارتقای امنیت و آرامش ترافیکی و برخورد با موتورسیکلتهای هنجارشکن و با اعلام و درخواست شهروندان، دو واحد تعمیرگاه موتورسیکلت در محله اسلام آباد که اقدام به دستکاری اگزوز و تغییر ساختار فیزیکی موتورسیکلت مینمودند شناسایی شدند.
سرهنگ بهاری افزود: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در بازدید از تعمیرگاههای مذکور تعدادی اگزوز و قطعات دستکاری شده و خطرآفرین موتورسیکلت (آماده نصب) را جمعآوری نموده و برخورد قانونی لازم مدیران تعمیرگاه به دلیل ارتکاب تخلفات نظام صنفی صورت گرفت.
رئیس پلیس بوکان تصریح کرد: پلیس قاطعانه با راکبین موتورسیکلت که اقدام به نابهنجاری ترافیکی و حرکات خطر آفرین و ایجاد مزاحمت برای شهروندان مینمایند و همچنین با واحدهای صنفی که اقدام به دستکاری و مونتاژ غیرمجاز چنین موتورسیکلتهای نمودهاند برخورد خواهد نمود.
گفتنی است شهروندان میتوانند درصورت مشاهده چنین تعمیرگاههایی در محل سکونت خود، آدرس و مشخصات آن را به پلیس اطلاع دهند.