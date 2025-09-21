پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی از تحقق ۹۴ درصدی نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده در سال نخست برنامه هفتم توسعه خبر داد و اعلام کرد که حدود ۸۰ هزار واحد مسکونی در این بافتها نوسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری، گزارشی از عملکرد شرکت بازآفرینی شهری در سال اول برنامه هفتم توسعه ارائه کرد.
عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به تکلیف قانونی نوسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده طی پنج سال، گفت: «در سال نخست برنامه حدود ۸۰ هزار واحد مسکونی، معادل ۹۴ درصد برنامه، نوسازی شده است.»
وی به رکود تورمی و کاهش تمایل سرمایهگذاران به نوسازی اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که با ثبات شرایط اقتصادی، سرمایهگذاری در این بخش افزایش یابد.
گلپایگانی افزود: اکنون ۲۲ درصد از تولید مسکن در کشور در بافتهای فرسوده در حال ساخت است و یکی از اولویتهای اصلی، نوسازی یا جابهجایی ۴۵ هزار واحد مسکونی پرخطر در این بافتها است.
همچنین طرح نوسازی بافت پیرامون حرم شاهچراغ در مساحتی حدود ۵۷ هکتار به تصویب رسیده که با تاکید بر حفظ میراث فرهنگی و تاریخی، طرح های محرک توسعه برای زائران و ساکنان پیشبینی شده است.
تفاهمنامهای با ۹ ذینفع جهت اجرای این طرح امضا شده و ساختار اجرایی آن تدوین شده است.
در حوزه مرمت بناهای تاریخی نیز گلپایگانی از مرمت ۳۰ خانه تاریخی و برنامهریزی برای مرمت ۱۰ خانه دیگر خبر داد و تأکید کرد که همکاری با بخش خصوصی برای سرعتبخشی به مرمتها در دستور کار است.
وی درباره سکونتگاههای غیررسمی تهران توضیح داد که حدود ۳۴۰ هزار نفر در این مناطق زندگی میکنند و بهرسمیتشناسی ساکنان و توانمندسازی آنها را راهحلی مهم برای ساماندهی این سکونتگاهها دانست.
همچنین گلپایگانی به محدودیتهای اعتباری بانکها اشاره و اعلام کرد که تسهیلات بانکی عمدتاً به پروژههای انبوهسازی و نهضت ملی مسکن تخصیص یافته و به همین منظور برنامهای برای راهاندازی صندوق بازآفرینی به منظور پرداخت تسهیلات به بافتهای فرسوده در برخی کلانشهرها در حال پیگیری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: «ساکنان بافتهای فرسوده نیازمند توجه ویژه در ابعاد کالبدی، اجتماعی و فرهنگی هستند.» بر اساس آمار اعلام شده،
حدود ۱۱ میلیون نفر در بافتهای فرسوده کشور سکونت دارند که موضوع نوسازی و بهسازی این بافتها یک جریان بلندمدت و نیازمند ثبات برنامهریزی است.
وی در پایان به اقدامات شهرداری تهران در بافت تاریخی بازار تهران و فعالیت دفاتر تسهیل گری اشاره کرد که سهم قابل توجهی در نوسازی این بخش داشتهاند.