کاروان پیاده بیت‌الرضا بافق با حضور ۱۲۰ زائر، پس از یک ماه پیاده‌روی با استقبال خادمان رضوی و مردم وارد حرم مطهر امام رضا (ع) شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر کاروان گفت: این کاروان پس از یک ماه پیاده‌روی و طی مسافت هزار و ۱۱۸ کیلومتری به مشهدالرضا رسید.

حجت‌الاسلام سید علی طباطبایی افزود: ۱۲۰ نفر از عاشقان و دلدادگان امام رضا (ع) در این مسیر طولانی، با استقبال خادمان رضوی و مردم مشهد مقدس به بارگاه منور رضوی مشرف شدند.

او بیان کرد: این کاروان در مدت مسیر از ۸۶ شهر و روستا عبور کرد و همزمان با هفته دفاع مقدس، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق نمود.

طباطبایی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی کاروان اظهار داشت: زائران در طول مسیر با برگزاری جلسات معنوی، مراسم غبارروبی گلزار شهدا و فعالیت‌های فرهنگی متنوع، همانند رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به جهاد نفس و تزکیه پرداختند.

مدیر کاروان پیاده بیت‌الرضا بافق گفت: بیشتر اعضای این کاروان را جوانان، طلاب، دانشجویان و محصلان تشکیل می‌دادند که با شور و شوق خاصی در این سفر معنوی حضور داشتند.