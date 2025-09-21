پخش زنده
مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا از تصویب و ابلاغ طرحهای نیروگاهی تجدیدپذیر بهعنوان پروژههای پیشران کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از ساتبا، سیدمهدی حسینی گفت: با عنایت به اهمیت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در رفع ناترازی برق کشور و اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، گام مهم دیگری در مسیر توسعه انرژیهای پاک برداشته شد. بر اساس این برنامه، افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به میزان ۱۲ هزار مگاوات در طول دوره اجرای قانون هدفگذاری شده است.
وی افزود: در مصوبه دیگری از هیات دولت، این هدفگذاری در حوزه تجدیدپذیرها به ۳۰ هزار مگاوات ارتقا یافته است. این رویکرد با هدف اجرای پروژههای عظیم ملی همچون توسعه نیروگاههای خورشیدی در سطح شبکه توزیع، تکمیل زنجیره ارزش و تحقق جهش اقتصادی دنبال میشود.
مطابق ماده ۴۲ و جزء ۱ بند (الف) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مکلف شدهاند برای رفع ناترازیهای انرژی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تامین برق کشور اقدام کنند. همچنین ماده ۴۸ این قانون معافیتها و مشوقهای متعددی از جمله معافیتهای مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی و امکان اجرای طرحها توسط بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را در نظر گرفته است.
اجرای طرحهای پیشران تجدیدپذیر افزون بر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، موجب ارتقای امنیت انرژی، کاهش آلایندههای زیستمحیطی، بهبود کیفیت هوا و صرفهجویی در هزینههای تأمین سوخت خواهد شد. این پروژهها همچنین زمینه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه منطقهای، بهویژه در استانهای دارای ظرفیت بالای انرژی خورشیدی و بادی را فراهم میکنند.