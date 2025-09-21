پخش زنده
سید عبد الملک بدر الدین رهبر انصار الله یمن گفت: انقلاب بیست و یکم، انقلابی اصیل برای مردم یمن است که از ارادهای خالص و مردمی یمنی آغاز شده و باعث آزادی از سلطه آمریکا شده است .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عبد الملک بدر الدین رهبر انصار الله یمن در سخنانی به مناسبت "انقلاب بیست و یکم سپتامبر"، گفت به این مناسبت بهترین تبریکات و تهنیتها را به آزادگان و پیشگامان این انقلاب تقدیم میکنم.
انقلاب یمن باعث آزادی از سلطه آمریکا شد
سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: از منظر ایمانی و دینی، دستاورد بزرگ در آزادی از سلطه آمریکا و متحدان و ابزارهای آن است. مزدوران محلی و منطقهای تلاش میکنند تحت عناوین قومی، مذهبی و منطقهای حساسیتها را برانگیزند، در حالی که کاملا مطیع آمریکا و اراده آن هستند. این مزدوران محلی و منطقهای، کشور را به سمت فروپاشی کامل در همه زمینهها سوق میدادند و تلاش میکردند ملت عزیز را به بردگی آمریکا درآورند. یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب ۲۱ سپتامبر، بازگرداندن ارزش انسانی آزادی به مفهوم واقعی آن برای این مردم بزرگ است. زمانی که مردم ما آزادی، استقلال و کرامت انسانی خود را به دست آورند و هویت ایمانی خود را حفظ کنند، میتوانند بر اساس آن تمدن انسانی بسازند. وضعیت پیش از دستیابی به این دستاورد بزرگ، فاجعه بار و بسیار خطرناک بود و قیمومیت آمریکا در همه زمینهها کشور را به سمت فروپاشی کامل سوق میداد. پیش از دستاورد انقلاب، بحرانها، اختلافات و شکافهای شدید وجود داشت.
رهبر انصارالله یمن افزود : در حوزه اقتصادی، وضعیت پیش از انقلاب به وضوح به سمت فروپاشی کامل پیش میرفت. همه به یاد دارند که پیش از انقلاب، فروپاشی اقتصادی رخ داد، در حالی که هیچ جنگ نظامی بر کشور تحمیل نشده بود و همه منابع کشور، کمکهای مالی و امدادی به طور رسمی ارائه میشد. حکومت وابسته به خارجی و وفادار به آمریکا هیچ بهانهای برای فروپاشی اقتصادی نداشت، در حالی که همه ثروتهای حاکمیتی کشور، از جمله نفت، در دست آنها بود. پیش از انقلاب، فروپاشی امنیتی وجود داشت و صنعا ناامن شده بود؛ حتی افسران امنیتی به طور مداوم کشته میشدند و حملات حتی به برخی بیمارستانها نیز کشیده شده بود. وضعیت جنایت و تعدی به مردم حتی در صنعا به حد ترور، قتل، راهزنی و ناامنی گسترده در پایتخت رسیده بود. پیش از انقلاب، راهزنی در جادهها بین صنعا و سایر استانها، غارت مسافران و همه نشانههای ناامنی وجود داشت.
آمریکا و اسرائیل برای تفرقه افکنی در یمن تلاش میکردند
سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: پیش از انقلاب، گسترش جریان تکفیری و جنایتکار در صنعا و اطراف آن و در اکثر استانها مشاهده میشد. در حوزه نظامی، ارتش در حال فروپاشی بود و سلاحها نابود میشدند و حتی هواپیماهای جنگی در وسط صنعا سقوط میکردند. افسران تحت نظارت ماموران زن آمریکایی از سازمان سیا، در حال نابود کردن سلاحها و تجهیزات پدافند هوایی بودند تا آن را به فروپاشی برسانند. سفارت آمریکا دورههای آموزشی برای امامان مساجد برگزار میکرد که بسیار تعجب برانگیز بود.
رهبر انصارالله یمن افزود : سفارت آمریکا دورههای فرهنگی برگزار و دستورالعملهایی به امامان مساجد ارائه میکرد و بسیاری از کارگاهها و دورهها در این زمینه برگزار کرد. سفارت آمریکا در امور قضایی و محتوای آموزشی مدارس دخالت میکرد. آمریکا تمرکز بسیار زیادی بر فرایند آموزشی و معلمان داشت. آمریکا پیش از انقلاب تلاش میکرد بافت اجتماعی را از هم بپاشد و به درگیریها و اختلافات با عناوین قومی دامن بزند. اسرائیل تلاش میکرد تشکیلات جدیدی با عناوین مذهبی مانند احمدیها و بهائیها ایجاد کند و همچنین الحاد و فساد را ترویج دهد. آمریکا تلاش میکرد هویت، ارزشها و اخلاق مردم را هدف قرار دهد و آنها را از همه ارزشها و عناصر قدرت توخالی کند. تشکیل سازمانها و احزاب کوچک با هدف تفرقه افکنی و پراکندگی بود. همه مسائلی که بین مردم تفرقه ایجاد میکرد از سوی دشمنان با تزریق فکری و مفاهیم غربی دنبال میشد تا مردم را نابود، متفرق و پراکنده کنند و آنها را تحت سلطه آمریکا و اسرائیل قرار دهند.
رهبر انصارالله یمن بر نقش اساسی مردم یمن در تحقق دستاوردهای این انقلاب تأکید کرد.
سید بدر الدین گفت: انقلاب بیست و یکم سپتامبر یک دستاورد بزرگ و منحصربهفرد است که خداوند به دست این مردم عزیز محقق کرده است.
وی همچنین به ویژگیهای عظیم این انقلاب اشاره کرد و افزود: "این انقلاب به تبلیغات رسانهای کاذب نیاز ندارد، بلکه انقلاب متکی به حقایقی روشن مانند روشنایی خورشید است.
وی ویژگی اول این انقلاب را اصالت و خلوص آن از هرگونه وابستگی خارجی دانست و تأکید کرد: "انقلاب بیست و یکم، انقلابی اصیل برای مردم یمن است که از ارادهای خالص و مردمی یمنی آغاز شده و هیچ نقش خارجی در آن وجود ندارد.
رهبر انصار الله یمن همچنین به تأمین مالی انقلاب توسط مردم اشاره کرد و گفت: اتکا و اعتماد مردم ما اول به خداوند، سپس تلاشها و فداکاریها و عزم و آگاهیشان از اهمیت آنچه انجام میدهند، بوده و خواهد بود و خداوند به در نتیجه این تلاشها، یک پیروزی تاریخی عطا کرد.
وی در ادامه افزود: انقلاب بیست و یکم سپتامبر یک انقلاب آزادیبخش است که مردم عزیز ما و کشورمان را از سلطه و قیمومیت خارجی رهایی بخشید و میبخشد.
سید بدر الدین همچنین به دخالتهای آمریکاییها در امور یمن اشاره کرد و گفت: سفیر آمریکا در یمن به رئیس روسا تبدیل شده و بر هر قدرت و مسئولیت تصمیم گیری، تسلط و غلبه دارد.
وی تأکید کرد: مردم عزیز ما به سمت تحقق این دستاورد بزرگ آزادیبخش حرکت کردند و در برابر نیروهای خارجی، بهویژه آمریکاییها که استقلال و حاکمیت کشور را نقض کردند، پیروزی بزرگی به دست آوردند.
رهبر انصار الله یمن: انقلاب ۲۱ سپتامبر دستاوردی بزرگ بود
به گزارش شبکه المسیره، سید عبدالملک بدر الدین رهبر جنبش انصار الله یمن اعلام کرد، رفتار انقلاب ۲۱ سپتامبر با دشمنان حتی با کینه توزترین آنها، عالی و مسئولانه بود و اخلاق ایمانی مردم عزیز را ترسیم میکند. تعامل در ۲۱ سپتامبر یعنی در روز پیروزی تاریخی صنعاء، عالی بود. سردمداران انقلاب و مردم هیچ گونه تعرض، ظلم یا تجاوز ناعادلانهای مرتکب نشدند و هیچ تسویه حسابی نه در سطوح سیاسی و نه در سایر سطوح، صورت نگرفت. در روز بیست و یکم سپتامبر یعنی روز دستاورد تاریخی بزرگ در صنعاء، امنیت و ثبات برای همه برقرار شد. انقلاب، امنیت و آرامش را برای همه ساکنان صنعاء با همه رویکردها و گرایشهای سیاسی به ارمغان آورد. کسانی که به عنوان ابزارها و عوامل آمریکا و اسرائیل و دیگر عوامل و ابزارهای منطقه کار میکنند فقط به تحریک اختلافات فرقهای، قومی و نژادی میپردازند. همه فعالیتهای عوامل آمریکا و اسرائیل و فعالیتهای رسانهای آنها برای ایجاد اختلافات فرقهای، قومی و نژادی تحت عناوین مذهبی، فرقهای، منطقهای و نژادی صورت میگیرد.
رهبر انصارالله یمن گفت : این عوامل، طرحی حقیقی برای خدمات رسانی به کشور ندارند و فقط به انتشار نفرت و کینه میپردازند. آنها به پاره پاره کردن بافت اجتماعی یمن و قطع ارتباطات اقدام میکنند. فعالیتهای آنها با حمایت مالی برخی کشورهای حاشیه خلیج (فارس) و نظارت آمریکا و مهندسی اسرائیل در جهت مخالف ارزشهای اسلامی صورت میگیرد. آنها به تاریخ پرافتخار این ملت بزرگ کینه دارند و کاملا از تاریخ آن تا دوران صدر اسلام، جدا هستند. این عوامل در تلاش برای پاره پاره کردن بافت اجتماعی مردم و قطع روابط هستند. کاملا مشخص است که آنها فاقد هرگونه طرح صحیح و درست برای دعوت به برادری و همکاری هستند و دعوت آنها، دعوتی به تفرقه، فتنه، نفرت و دشمنی است. ما فعالیتهای اطلاعاتی آنها را برای تحریک فتنه بین قبایل و ایجاد درگیری و مشکلات رصد و شناسایی کردهایم. انقلاب ۲۱ سپتامبر، انقلابی پاک است که از آلودگیهای ابزارها و عوامل دشمن دور مانده است. زمانی که خداوند این دستاورد بزرگ را به مردم عطا کرد، هیچ تسویه حسابی یا کشتار جمعی انجام نشد و رهبران این ابزارهای محلی در امنیت کامل بودند. در آن زمان، طرح صلح و مشارکت ارائه شد که به امضای همه طرفها رسید و به طور منطقهای و بینالمللی به رسمیت شناخته شد.
سید عبدالملک بدر الدین افزود، عوامل و ابزارهای محلی به دستور خارجی ها، کاملا از توافق صلح و مشارکت سرپیچی و آن را به وضوح انکار کردند. ویژگی بزرگ انقلاب، عملکرد عالی آن بود که امنیت و ثبات را برای میهن به ارمغان آورد. انقلابیون، ارزشهای اصیل مردم یعنی تسامح و گذشت، برادری، دوری از تسویه حسابها و رفتارهای جنایتکارانه و وحشیانه را برای ما تجسم کردند.
بزرگترین دستاورد انقلاب مردمی، پایان دادن قیمومیت خارجی بر این کشور است که دستاوردی بزرگ به شمار میرود و کسانی که بر کشور تسلط داشتند، دشمنان آن خصوصا آمریکاییها بودند. دیدارهای سفیر آمریکا و دخالتهای سفارت این کشور در همه زمینهها واضح و علنی بود. دیکتههای آمریکا طاغوتی است که مردم را به مسیری خلاف ارزشهای الهی، عدالت و منافع ملتها هدایت میکند.