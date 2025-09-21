به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مجری بنیاد علوی در استان مازندران گفت: در قالب پویش مهر علوی و طرح لبخند مهر، بیش از ۲ هزار بسته لوازم تحریر بین جامعه هدف بنیادعلوی در شهرستان‌های بهشهر، نکا و گلوگاه توزیع شد.

سیدحسین میرجعفری افزود: باتوجه به فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، بنیاد علوی اقدام به توزیع لوازم‌التحریر ایرانی و با کیفیت در بین دانش آموزان شناسایی شده دهک یک و دو کرده است.

وی تصریح کرد: ۵ هزار بسته سهم مازندران بود که از این تعداد، ۲ هزار بسته سهم شرق مازندران شد و در آستانه بازگشایی مدارس، در متوسطه ابتدایی و متوسطه بوده که در بین گروه هدف توزیع شد.

میرجعفری گفت: ارزش هر بسته لوازم التحریر ۵ میلیون ریال است که بیش از ۱۰ میلیارد ریال در شرق مازندران توزیع شد.