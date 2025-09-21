به گزارش خبرگزاری صداوسیما امامعلی یگان ‌زاده با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با دریافت گزارش ‌های مردمی، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که اقدام به شکار سه رأس میش وحشی، گونه ‌ای حمایت ‌شده کرده بود.

وی افزود: بررسی ‌های بیشتر نشان داد متهم از شکارچیان سابقه ‌دار است که طی هفته ‌های گذشته نیز ۱۲ رأس میش و قوچ وحشی را در همین منطقه شکار کرده بود و به همین منظور، با اخذ مجوز قضایی و همکاری پلیس لواسانات، مخفیگاه وی در شهرستان شمیرانات مورد بازرسی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات ادامه داد: در این بازرسی لاشه سه رأس میش وحشی و یک دوربین چشمی شکاری کشف و ضبط شد و متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به کلانتری تحویل داده شد.

یگان ‌زاده در پایان تأکید کرد: حفاظت از گونه ‌های ارزشمند حیات وحش نیازمند مشارکت مردم و گزارش به‌ موقع تخلفات است و اداره حفاظت محیط زیست با جدیت با هرگونه شکار و صید غیرمجاز برخورد خواهد کرد.