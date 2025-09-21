پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از دستگیری یکی از بزرگترین شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده ورجین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما امامعلی یگان زاده با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با دریافت گزارش های مردمی، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که اقدام به شکار سه رأس میش وحشی، گونه ای حمایت شده کرده بود.
وی افزود: بررسی های بیشتر نشان داد متهم از شکارچیان سابقه دار است که طی هفته های گذشته نیز ۱۲ رأس میش و قوچ وحشی را در همین منطقه شکار کرده بود و به همین منظور، با اخذ مجوز قضایی و همکاری پلیس لواسانات، مخفیگاه وی در شهرستان شمیرانات مورد بازرسی قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات ادامه داد: در این بازرسی لاشه سه رأس میش وحشی و یک دوربین چشمی شکاری کشف و ضبط شد و متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به کلانتری تحویل داده شد.
یگان زاده در پایان تأکید کرد: حفاظت از گونه های ارزشمند حیات وحش نیازمند مشارکت مردم و گزارش به موقع تخلفات است و اداره حفاظت محیط زیست با جدیت با هرگونه شکار و صید غیرمجاز برخورد خواهد کرد.