به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت از برگزاری ۳۰۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، رزمی و خدماتی در سراسر استان مرکزی خبر داد.

سرهنگ غلامرضا کریمی در نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته دفاع مقدس استان مرکزی، رویکرد برنامه‌های اجرایی در این هفته را تبیین و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت اعلام کرد و گفت: برگزاری رژه موتوری، نواخته شدن زنگ مقاومت، تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس، عطرافشانی و گلباران قبور شهدا، سرکشی از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه، شب شعر و خاطره‌گویی، گعده‌هایی با حضور پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس در محلات مختلف شهری با عنوان «آبروی محله، افتخار کوچه»، برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، اجرای تئاتر‌های خیابانی و صحنه‌ای بخشی از برنامه‌های تدارک دیده شده برای این هفته است.

او افزود: برگزاری اردو‌های جهادی و راهیان پیشرفت، افتتاح طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی و نیروگاه‌های خورشیدی، افتتاح یادمان شهدای گمنام هندودر شهرستان شازند، اکران فیلم‌های حوزه دفاع مقدس، برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی، رونمایی از ۱۱ عنوان کتاب در حوزه مقاومت نیز در این هفته تدارک دیده شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی شعار ملی امسال هفته دفاع مقدس را، «ما فاتحان قله هستیم» اعلام و بیان کرد: دانش‌نامه دفاع مقدس استان به عنوان یکی از غنی‌ترین دانشنامه‌های کشور با ۱۵۰ مقاله تدوین و جمع‌آوری شده که در این هفته همزمان با دانشنامه دیگر استان‌ها رونمایی می‌شود.

کریمی افزود: این دانشنامه به عنوان یکی از مطالبات به حق رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۹۹ با همیاری مجموعه‌های مختلف استان مرکزی آغاز شد که جلد نخست آن گردآوری و تدوین شد و جلد دوم و سوم آن پس از تکمیل نیز در سال‌های آتی منتشر می‌شوند.