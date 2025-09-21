پخش زنده
امروز: -
شهردار تهران در آیین «همعهدی» مربیان و خادمان طرح «شهید آرمان» با قدردانی از مربیان و خادمان طرح گفت: اگر دیروز پشتیبان جنگ، بانوان بودند و پیروزی را ممکن کردند، امروز خط مقدم جبهه، تحلیل و فرهنگ شماست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی امروز در این مراسم تصریح کرد: امیدوارم در مسیر صیانت از آرمانهای انقلاب و جمعآوری نیرو برای تحقق اهداف آن، که راهی بزرگ و مبارک است، توفیق داشته باشیم.
شهردار تهران با تشریح ریشههای پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس، روح حاکم بر آن دوران را راهگشای عبور از پیچیدگیهای امروز خواند و بر لزوم «بازتولید آن روحیه ایثاری با ابزارهای جدید» تأکید کرد.
زاکانی با تحلیل علل ناکامی دشمن متجاوز در دو جنگ تحمیلی «هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه»، اظهار داشت: اگر دشمن چه در جنگ تحمیلی اول و چه در جنگ تحمیلی دوم نتوانست به آرزوها و اهداف شوم خود برسد، تنها به این دلیل بود که اسلام، ریشه مکتب نظام و حاکمیت در کشور ماست. ایمان مردم عامل اساسی شکست دشمن بود.
وی با تأکید بر ریشهدار بودن فرهنگ ایثار و شجاعت در ایران، افزود: دشمن شکست خورد. به این دلیل که ایران، مهد دلیران بود. مسیر مشخص رشیدپروری و دلاورپروری در متن این سرزمین از گذشتههای دور تا امروز تداوم داشته و امروز نیز در تعصب به اسلام و آرمانهای انقلابی، در قله و اوج قرار دارد. اگر دشمن موفق نشد، به خاطر مردم بود؛ مردمی که با تمام وجود از ارزشهای خود دفاع کردند.
زاکانی در ادامه با تفکیک «سختیهای معیشتی» از «پیچیدگیهای میدان مقابله با دشمن»، تصریح کرد: وقتی از سختی صحبت میکنم، مقصود نان و آب و مسائل معیشتی نیست؛ اینها ضروریاتی هستند که با تدبیر، تکیه بر توان داخلی و استفاده از فرصتها حلشدنی هستند. مشکل اصلی از خودمان است اگر نتوانیم.
شهردار تهران با اشاره به سختیهای امروز جامعه، افزود: اکنون شرایط پیچیدهتر شده، اما درسهای دفاع مقدس به ما میآموزد که اگر در مسیر درست حرکت کنیم، میتوانیم دیگران را نیز هدایت کنیم.
وی در خاتمه با قدردانی از مربیان و خادمان طرح «شهید آرمان» گفت: اگر دیروز پشتیبان جنگ، بانوان بودند و پیروزی را ممکن کردند، امروز خط مقدم جبهه، تحلیل و فرهنگ شماست. امیدوارم در مسیر صیانت از آرمانهای انقلاب و جمعآوری نیرو برای تحقق اهداف آن، که راهی بزرگ و مبارک است، توفیق داشته باشیم. پرچم امروز به دست ماست و باید آن را بر قلههای افتخار بنشانیم.
لازم به ذکر است در این آیین از نشان شهیده فائزه رحیمی نیز با حضور شهردار تهران و خانوادههای شهدا رونمایی شد.