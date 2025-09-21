استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به ورزش به‌عنوان یکی از محور‌های توسعه استان، گفت: اجرای طرح‌های ضربتی ورزشی به مطالبه جدی مردم تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا رحمانی ظهر امروز در جلسه شورای ورزش آذربایجان‌غربی با بیان اینکه استادیوم شهید باکری ارومیه یکی از نمونه‌های موفق طرح‌های ضربتی بود که در مدت ۴۶ روز تکمیل و آماده بهره‌برداری شد، افزود: این طرح در حالی به سرانجام رسید که هنوز اعتبارات ملی آن تخصیص نیافته بود و تنها با استفاده از ظرفیت‌های استانی و همکاری نهاد‌های مسئول محقق شد.

وی همچنین با ابراز خرسندی از میزبانی ارومیه در رقابت‌های آسیایی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در مهرماه سال جاری، خاطرنشان کرد: این رویداد بین‌المللی فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های ورزشی و ظرفیت‌های میزبانی استان است و باید تمام دستگاه‌ها برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها، فضاسازی شهری و حمایت همه‌جانبه از تیم‌های اجرایی همکاری کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان افزود: توسعه ورزش و ایجاد بستر برای شکوفایی استعداد‌های ورزشی، بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه جامع توسعه استان است و همزمان با سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها، در این بخش نیز اهتمام ویژه‌ای وجود دارد.