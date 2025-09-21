مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به معرفی ۲۸ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده در سال جاری، از پرداخت وام به تنها ۴۷۰۰ نفر خبر داد و این آمار را بسیار پایین توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، از وضعیت نگران‌کننده تسهیلات بانکی در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد.

وی گفت: در سال جاری، حدود ۲۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک‌ها معرفی شدند، اما تنها ۴۷۰۰ نفر موفق به دریافت این وام‌ها شدند که سهمی ناچیز از نیاز واقعی محسوب می‌شود.

گلپایگانی علت این وضعیت را تمرکز منابع بانکی بر پروژه‌های انبوه‌سازی و نهضت ملی مسکن دانست و تاکید کرد که بافت‌های فرسوده قربانی این اولویت‌گذاری شده‌اند. وی از تشکیل صندوق بازآفرینی شهری با همکاری صندوق ملی مسکن خبر داد که قرار است منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های نوسازی را تأمین کند.

به گفته وی، منابع این صندوق از محل دارایی‌های ملکی شرکت بازآفرینی تأمین می‌شود. سقف تسهیلات در مراکز استان‌ها ۴۵۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان اعلام شد.

گلپایگانی همچنین به وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی اشاره کرد و گفت: حدود ۳۴۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی تهران ساکن‌اند و باید حق سکونت آن‌ها به رسمیت شناخته شود.

وی از تدوین لایحه‌ای برای اعطای سند مالکیت به متصرفان اراضی دولتی خبر داد که پس از تأیید دولت، به زودی به مجلس ارسال خواهد شد. به گفته گلپایگانی، این اقدام می‌تواند تحولی اساسی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ایجاد کند.

او همچنین با اشاره به وجود ۵۹ خانه تاریخی در مالکیت شرکت بازآفرینی، گفت تاکنون حدود ۳۰ خانه مرمت شده و ۱۰ خانه دیگر در حال مرمت است. هدف، بهره‌برداری از این بناها با مشارکت بخش خصوصی و در راستای حفظ هویت تاریخی شهرهاست.

گلپایگانی در پایان تأکید کرد که علی‌رغم مشکلات موجود، برنامه‌های نوسازی با هدف کاهش آسیب‌پذیری شهری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان ادامه خواهد یافت.