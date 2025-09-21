به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرشته صادقی‌نسب اظهار کرد: این مانور با هدف حفظ و ارتقای امنیت غذایی، ساماندهی و تشدید نظارت بر زنجیره تولید و توزیع آفت‌کش‌های کشاورزی همزمان با سراسر کشور از ۲۵ تا ۲۶ شهریورماه در استان برگزار شد.

وی افزود: در قالب ۳۸ اکیپ مشترک نظارتی شامل کارشناسان حفظ نباتات، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اداره صمت، تعزیرات، حراست و تنظیم و نظارت بر بازار و با حضور نمایندگان سازمان حفظ نباتات کشور، از شرکت تولیدکننده سم استان (شرکت توسعه صنعت سم آذربایجان)، شرکت‌های توزیع آفت‌کش‌های کشاورزی و داروخانه‌های گیاه‌پزشکی بازدید به عمل آمد.

صادقی‌نسب تصریح کرد: در این بازدید‌ها مواردی همچون حضور مسئول فنی، اعتبار پروانه فعالیت، ثبت در سامانه مانیتورینگ و وجود سموم غیرمجاز از جمله تقلبی، قاچاق، تاریخ‌منقضی و دارای ممنوعیت عرضه مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: در جریان برگزاری این مانور، ۲۱۲ مورد تذکر کتبی و شفاهی به واحد‌های مورد بازدید داده شد و در مجموع ۱۹۸.۳۳ لیتر/کیلوگرم سموم غیرمجاز و ممنوعه کشف و جمع‌آوری گردید. متخلفان نیز جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.