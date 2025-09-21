پخش زنده
جشنواره انگور قوشچی با حضور مسئولان استانی و با استقبال خوب مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جشنواره انگور در پارک ملت قوشچی با حضور گسترده مردم محلی و گردشگران همراه با اجرای برنامههای متنوع و جذاب برگذار شد که در این مراسم حضور مسئولان محلی و استانی از جمله مسئولان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نشان از جدیت و اهمیت این رویداد داشت.
مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در ارتباط با برگزاری جشنواره انگور قوشچی اظهار کرد: از آنجا که برگزاری رویدادهای گردشگری یکی از راههای جذب و توسعه گردشگری در هر منطقه است، مسئولان شهر قوشچی نیز با درک درست از شرایط، به دنبال توسعه گردشگری در این شهر با برگزاری جشنوارهها و رویدادهای گردشگری متنوع هستند.
او افزود: پس از برگزاری سه دوره متوالی و موفق جشنواره بادام قوشچی و آماده شدن پرونده آن برای ثبت در فهرست رویدادهای ملی گردشگری کشور، این بار مسئولان قوشچی با برگزاری جشنواره انگور، نشان دادند ضمن داشتن عزم جزم برای معرفی محصولات منطقه خودشان و ایجاد بازارهای فروش مناسب برای آنها، با راه اندازی بازارچه محلی این شهر به دنبال ایجاد درآمد جایگزین برای مردم منطقه از طریق توسعه گردشگری هستند که این موضوع میتواند بهعنوان الگویی برای سایر شهرهای آذربایجان غربی نیز کارایی واثربخشی داشته باشد.