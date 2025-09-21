پادزهر هفت ظرفیتی رازی نجات بخش جان هموطنان شد
رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: پادزهر هفت ظرفیتی این موسسه، جان چهار هموطن را در استان سیستان و بلوچستان نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، علی اسحاقی روز یکشنبه گفت: در پی دریافت گزارشهای تلخ از جانباختن تعدادی از هموطنان بر اثر گزش «سیهمار» در استان سیستان و بلوچستان، موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با اعزام کارشناسان و تلاش شبانهروزی و مستمر محققان و دانشمندان خود پس از طی فرایندهای پیچیده و دقیق علمی و فنی، پادزهر اختصاصی علیه این گونه خطرناک را تولید و به ظرفیت پادزهرهای قبلی اضافه کرد و موفق به طراحی و تولید پادزهر هفتگانه (هپتاوالان) شد.
وی افزود: در روزهای گذشته، براساس اعلام بیمارستان حاتم ایرانشهر، چهار نفر از مردم مناطق آشار، پیر و گروک در استان سیستان و بلوچستان که مورد گزش سیه مار قرار گرفته بودند در مراجعه به این مرکز درمانی با تزریق پادزهر هفتگانه موسسه رازی (هپتاوالان) از مرگ حتمی نجات یافتند.
اسحاقی تصریح کرد: در گذشته تمام مصدومین ناشی از گزش سیه مار، جان خود را از دست میدادند و این نخستین مورد ثبتشده از درمان موفق گزش سیهمار در کشور است.
رییس موسسه رازی درباره ساخت این پادزهر توضیح داد: ساخت پادزهر هفتگانه علیه گزش سمیترین مارهای ایران ازجمله سیهمار، نتیجه تلاش بی وقفه در بخش جانوران سمی موسسه رازی و گامی بزرگ در مسیر ارتقای امنیت و سلامت جامعه است که توانستند در بازهای کوتاه پادزهر اختصاصی این مار را با اثربخشی بالا و صد درصدی تولید کنند.
وی افزود: این پادزهر از طریق موسسه رازی به وزارت بهداشت تحویل و در اختیار مراکز درمانی استان قرار گرفته است تا از جان هموطنان در برابر این تهدید مرگ آفرین، محافظت شود.
رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تاکید کرد: تحقیقات ما در بخش جانوران سمی موسسه رازی همواره در حال انجام است و مطالعات گستردهای در زمینه مارگزیدگی و عقرب زدگی در دست انجام داریم.
کشور ایران با ثبت تقریبی ۸۰ هزار گزش در سال، دومین کشور در سطح جهان است که ۱۲ هزار مورد از آن خطرآفرین است و درصورت فقدان پادزهرهای موسسه رازی، تعداد تلفات ناشی از آن میتواند موجب مرگ یا آسیبهای جبران ناپذیر به تعداد زیادی از هموطنان گردد، اما با استفاده از پادزهرهای با کیفیت موسسه رازی، میزان مرگ و میر ناشی از گزش جانوران سمی، به سالانه کمتر از ۱۰ نفر در سال رسیده که حتی این مقدار نیز ناشی از تاخیر در اعزام مصدومین و عدم دریافت بموقع پادزهرهای رازی است.