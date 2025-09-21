مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از ساماندهی و احیای کارگاه تولید گچ سنتی (گچ نیم‌پخت نیم‌کوب) در مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مرتضی صفری اظهار کرد: در راستای انجام مرمت ابنیه مجموعه جهانی تخت سلیمان، پس از چندین سال توقف در تولید گچ کارگاه تولید گچ سنتی در این مجموعه احیا و به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: احیای شیوه تولید گچ سنتی که با نام گچ نیم‌پخت نیم‌کوب نیز معروف است، اولین بار در دهه ۷۰ در فاصله یک کیلومتری پایگاه جهانی تخت سلیمان راه‌اندازی شد.

او ادامه داد: این شیوه تولید گچ که شبیه‌ترین فرمولاسیون به ملات استفاده شده در بقایای معماری محوطه تخت سلیمان را دارد با استخراج سنگ گچ از معدنی واقع در فاصله ۱۵ کیلومتری مجوعه جهانی به محل کوره حمل شده و پس از بارگیری کوره با هیزم چوب آتش زده و سنگ گچ پس از پخت از کوره به محل آسیاب حمل می‌شود.

صفری تصریح کرد: در این محل کارگران با استفاده از پتک فلزی اقدام به خرد کردن و آسیاب می‌کنند، خرد کردن سنگ در این مرحله به‌صورت نیم‌کوب است به این معنا که دانه‌بندی گچ از ذرات پودری تا دانه‌های چند سانتی‌متری در مخلوط موجود است همچنین در مرحله پخت نیز گچ به‌صورت کامل پخته نمی‌شود و در گچ فاز‌های مختلف (از گچ سوخته تا سنگ گچ) وجود دارد و به همین دلیل به گچ نیم‌پخت نیم‌کوب نیز معروف است.