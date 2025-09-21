، هاشمی در جلسه ستاد تحقق شعار سال استان با اشاره به نامگذاری سالن جدید جلسات استانداری به نام شهید سرلشکر حاج محمد کاظمی گفت: سالن جلسات استانداری نیز به نام این شهید بزرگوار نامگذاری می‌شود و این اقدام نماد احترام به رشادت‌های شهدا است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی هاشمی در جلسه ستاد تحقق شعار سال استان با اشاره به نامگذاری سالن جدید جلسات استانداری به نام شهید سرلشکر حاج محمد کاظمی گفت: سالن جلسات استانداری نیز به نام این شهید بزرگوار نامگذاری می‌شود و این اقدام نماد احترام به رشادت‌های شهدا است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت‌ها و معادن استان نیز گفت: محور فراه – ماهیرود و پروژه راه‌آهن استان با همدلی و همراهی نمایندگان و پیگیری‌های مجدانه عملیاتی شده است.

استاندار همچنین به راه‌اندازی پایگاه امداد و نجات معادن پروده طبس اشاره کرد و گفت: این اقدامات علاوه بر توسعه اقتصادی، مسائل اجتماعی و امنیتی استان را نیز تقویت کرده است.

هاشمی در خصوص اشتغال در استان نیز گفت: در حوزه اشتغال با تلاش دستگاه‌ها، نرخ بیکاری استان به ۴.۱ درصد کاهش یافته و اعتبارات ملی برای توسعه زیرساخت‌ها جذب شده است و این اقدامات جایگاه استان را در صادرات و توسعه اقتصادی ارتقا داده است.

وی افزود: هرگونه اختلاف، حتی کوچک، می‌تواند روند توسعه استان را کند کند و با همکاری و مدیریت واحد، می‌توان پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بازده سریع و درآمدزا را پیش برد.

استاندار گفت: اقدامات توسعه‌ای استان، با جدیت ادامه دارد و امیدواریم مسیر رشد اقتصادی و اشتغال در استان با سرعت بیشتری پیش برود.

در این جلسه همچنین گزارشی از فرصت های سرمایه گذاری، طرح های عمرانی و پیشرفت فیزیکی این طرح ها، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، احیای واحد‌های تولیدی و صنعتی، تعداد مجوزهای بی نام، افزایش اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان ارائه شد که نسبت به مدت مشابه سال گذاشته رشد قابل توجهی در تمامی این حوزه ها صورت گرفته است.