سومین دوره از رویداد «دعوت» که به همت شرکت صنایع پیشرفته رضوی و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و نهاد‌های مختلف برگزار شده بود، به‌طور رسمی پایان یافت و در مراسمی ۳ طرح برتر فناورانه در حوزه آب، انرژی و محیط‌زیست نیز معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این رویداد، که با هدف شناسایی و حمایت از طرح‌های فناورانه در این حوزه‌های استراتژیک کشور طراحی شده بود، ۹۰ طرح از سراسر کشور به این رویداد ارسال شد. پس از داوری‌های اولیه، ۲۵ طرح منتخب برای ارائه و ارزیابی بیش‌تر انتخاب شدند. در طول این مدت، فناوران فرصت یافتند تا طرح‌های خود را به‌طور مستقیم در معرض بررسی داوران و سرمایه‌گذاران قرار دهند و در نهایت سه طرح برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.

مسیر این رویداد از ابتدای آغاز تا روز اختتامیه، با برگزاری پنج پیش‌رویداد تخصصی همراه بود که در هر کدام از این نشست‌ها، موضوعات کلیدی مانند اولویت‌های سرمایه‌گذاری، بهینه‌سازی مصرف انرژی، و بازیافت آب و ضایعات صنعتی بررسی شد.

این جلسات نه‌تنها فضایی برای آموزش و توانمندسازی فناوران فراهم کرد، بلکه هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف صنعت، سرمایه‌گذاری و فناوری را نیز به‌طور مؤثری تقویت کرد.

سرمایه‌گذاری ویژه روی سه طرح برتر فناورانه

در این رویداد، علاوه‌بر فرصت‌های آموزشی و شبکه‌سازی، سه طرح برتر که بیشترین امتیاز را از داوران کسب کرده بودند، معرفی و از آن‌ها تقدیر ویژه به عمل آمد. این طرح‌ها شامل «پمپ‌های با سیالات بسیار خورنده» از شرکت آریا صنعت پارس، «پکیج‌های نوین تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی با قابلیت بازچرخانی» از شرکت کاشفان نیلفام و «طرح مدیریت هوشمندانه آبیاری و کشاورزی با استفاده از هوش مصنوعی و سنجش از دور برای افزایش بهره‌وری در کشاورزی» از شرکت پایدار کشت هوش خاورمیانه هستند. این ابتکارات فناورانه که با دقت زیادی از سوی داوران ارزیابی شدند، اکنون در مسیر جذب سرمایه و تجاری‌سازی قرار دارند.

از آن‌جایی که سرمایه‌گذاران برجسته‌ای در این رویداد حضور داشتند، این سه طرح برتر هم‌اکنون به‌عنوان گزینه‌های سرمایه‌گذاری ویژه شناخته می‌شوند. این مرحله از رویداد، یکی از بخش‌های کلیدی بود که فرصتی واقعی برای ارتباط مستقیم بین فناوران و سرمایه‌گذاران فراهم کرد تا نوآوری‌های بومی کشور را از مرحله ایده به مرحله عملیاتی و تجاری برسانند.

تقدیر از سایر طرح‌های برگزیده و دستاوردهای فناورانه

در کنار سه طرح برتر، از سایر طرح‌های برگزیده نیز تقدیر به عمل آمد. طرح‌هایی چون «داکت اسپلیت مولتی زون هوشمند» از شرکت یکتا پیشگامان، «تولید پلت سوختی» از شرکت آذر زیست انرژی پایا و «تولید چسب‌ها و پوشش‌های مقاوم به خوردگی بر پایه اپوکسی» از شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا که نشان‌دهنده پتانسیل بالای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در زمینه‌های مختلف صنعت و فناوری هستند.

این طرح‌ها به‌طور ویژه در حوزه‌های انرژی، محیط زیست و صنایع ساختمانی به چشم می‌آیند و می‌توانند نقشی کلیدی در حل چالش‌های بزرگ کشور ایفا کنند.

فعالیت ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان

مهدی کرامتی، سرپرست دبیرخانه شورای راهبردی فناوری و تولیدات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری در اختتامیه رویداد دعوت ۳، با اشاره به پیشرفت کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: اکنون بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان فعال داریم. این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ درآمدی بالغ بر هزار و ۱۴۷ همت داشته‌اند که تقریباً ۳ درصد از کل اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: حدود ۴۰۹ هزار نفر در شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به کار هستند و صادرات این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در تولید، اشتغال و صادرات ایفا کرده‌اند و رشد آن‌ها بالاتر از تورم رسمی کشور بوده است.

کرامتی، با تاکید بر اینکه این رشد به تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان باید با صنایع، دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و سرمایه‌گذاران همکاری کنند.

وی به قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده اشاره کرد و گفت: این قانون حمایت از مرتبطین با شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز در دستور کار قرار داده است. شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند به تنهایی بار توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را به دوش بکشند و باید سایر نهادها و سرمایه‌گذاران نیز وارد عمل شوند.