هوش مصنوعی بهعنوان ابزار مهم در تحلیل دادههای زمینشناسی، موجب بهبود دقت و سرعت شناسایی ذخایر معدنی شده و این فناوری در حال گسترش در سازمان زمینشناسی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل زمینشناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور و داور جشنواره تحقیق و پژوهش سال ۱۴۰۴ سپاه فجر استان فارس با محوریت هوش مصنوعی، در گزارشی اعلام کرد: سازمان زمینشناسی به تلاشهای دولت چهاردهم برای شناسایی منابع معدنی و انجام مطالعات جامع مقابله با بحران آب تاکید میکند و نقش نظرات کارشناسی را در تصمیمگیریهای کلان کشور تقویت کرده است.
علی نیکعهد، افزود: در سال سرمایهگذاری برای تولید، سازمان زمینشناسی مطالعات ژئوفیزیک هوایی و کاربرد هوش مصنوعی را در اکتشافات معدنی در دستور کار قرار داده و آماده همکاری با پژوهشگران، نخبگان علمی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است.
جشنواره تحقیق و پژوهش سپاه فجر استان فارس بهصورت سالانه و با حضور پژوهشگران، فعالان علمی و فرماندهان برگزار میشود و امسال دو روز آن به محور هوش مصنوعی اختصاص داشت.