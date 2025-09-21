نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: سهم بی‌حجابی یا ناهنجاری‌های رفتاری در استان همدان بسیار اندک است و باید با تقویت فرهنگ‌سازی، این موارد نیز کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت‌الله شعبانی‌موثقی در سومین نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با تأکید بر اهمیت همگرایی اجتماعی افزود: اکثریت بانوان این استان همچنان پایبند به حجاب عرفی و ارزش‌های دینی هستند و این موضوع نشان‌دهنده ریشه‌های عمیق مذهبی، سنتی و ایرانی در جامعه است.

او با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی رسانه‌ها تصریح کرد: رسانه‌ها باید بازتاب‌دهنده واقعیت‌های جامعه باشند و تصویر دقیق و امیدوارکننده‌ای از فضای فرهنگی استان ارائه دهند تا انسجام اجتماعی حفظ شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر این‌که هدف از پرداختن به موضوع حجاب و عفاف، صیانت از خانواده و آینده جوانان است، گفت: اجرای سیاست‌ها باید مبتنی بر قانون، همراه با تحلیل درست شرایط اجتماعی و با پرهیز از اقدامات شتاب‌زده باشد.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی افزود: رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی به‌عنوان یک اصل بنیادین تأکید دارند؛ بنابراین همه برنامه‌ها در حوزه عفاف و حجاب باید در راستای همگرایی، گفت‌و‌گو و تعامل با جامعه پیش برود تا نشاط اجتماعی در کنار ارزش‌های دینی استمرار یابد.

استاندار همدان هم در این نشست ضمن تأکید بر نقش‌آفرینی آموزه‌های اسلامی در تقویت هویت اجتماعی، گفت: با هدف گسترش فرهنگ دینی و ارتقاء ارزش‌های معنوی، مجموعه‌ای از برنامه‌های تبلیغی با محوریت آموزه‌های اسلامی، به‌ویژه در پیوند با پروژه دانشگاه، طراحی و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

آقای ملانوری‌شمسی افزود: برای تحقق این هدف تیم تخصصی صدا و سیما مأموریت یافته‌اند تا با ارزیابی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، این طرح‌ها را به اجرا بگذارند و گزارش اقدامات خود را در نشست آینده شورا ارائه دهند.

او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اصلاح و بازبینی برخی فضا‌های شهری اشاره و تصریح کرد: شهرداری موظف شده در نقاطی از شهر که با چالش‌های اجتماعی، چون حضور افراد بی‌خانمان یا معتادان مواجه‌اند، اصلاحات اساسی انجام دهد تا فضای شهری از نظر فرهنگی و اجتماعی ارتقاء یابد.

استاندار همدان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و جلب مشارکت شهروندان گفت: این اقدامات، علاوه بر ارتقاء زیبایی و امنیت شهر، موجب افزایش نشاط اجتماعی و تقویت روحیه امید در میان مردم خواهد شد.

آقای ملانوری شمسی افزود: با اجرای دقیق این برنامه‌ها، چهره‌ای نو و پویا از همدان شکل خواهد گرفت که شایسته مردم فرهیخته و فرهنگ‌دوست این دیار است.

دبیر ستاد امر به معروف استان همدان هم گفت: در این نشست مقرر شد گزارش‌های پاسخگویی دستگاه‌ها به مطالبات مردم به استاندار ارسال و اجرای برنامه‌ها به طور عملیاتی پیگیری شود.

آقای میثم صابریون افزود: نخستین نشست «امت مطالبه‌گر» سه‌شنبه هفته جاری در امامزاده عبدالله همدان برگزار می‌شود.