بیستودومین کنگره حزب جمهوریخواه خلق (CHP) در آنکارا برگزار شد و اوزگور اوزل بار دیگر با رأی قاطع نمایندگان بر کرسی ریاست حزب تکیه زد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ بیستودومین کنگره عادی حزب جمهوریخلق ترکیه (CHP) در مرکز فرهنگی ناظم حکمت در منطقه ینیمحله آنکارا برگزار شد.
در این کنگره، ۹۱۷ عضو حزب رأی دادند که از این میان ۸۳۵ رأی به اوزگور اوزل تعلق گرفت و ۸۲ رأی باطل اعلام شد.
به این ترتیب اوزل توانست جایگاه خود را بهعنوان رهبر حزب حفظ کند.
این کنگره بهعنوان نقطه عطفی در آغاز دورهای تازه برای اپوزیسیون ترکیه تلقی میشود.